Суд на месяц продлил арест напавшему на полицейского у посольства Словакии в Москве

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы до 27 октября продлил срок ареста 17-летнему молодому человеку, который напал с ножом на полицейского у посольства Словакии в Москве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Тверской суд удовлетворил ходатайство следственных органов и продлил срок ареста обвиняемому до 27 октября", - сказал собеседник агентства. Заседание проходило в закрытом от журналистов и слушателей режиме в связи с тем, что обвиняемый является несовершеннолетним.

По данным следствия, 27 июля у дома 33 на 1-й Брестской улице обвиняемый нанес полицейскому несколько ударов ножом в область груди и скрылся. Сотрудник полиции был госпитализирован.

По факту нападения Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). Тверской суд санкционировал арест подростка 30 июля. Ему была назначена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой будет установлено его психическое состояние.