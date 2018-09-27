Суд Петербурга направил на лечение вандала за порчу имущества Исаакиевского собора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Петербурга направил на принудительное лечение врача-невролога, который разбил стекла Исаакиевского собора и испортил дверь у алтаря. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

"Октябрьский районный суд вынес постановление о применении мер медицинского характера в отношении врача- невролога <…>. Фигурант освобожден от уголовной ответственности с применением к нему принудительной меры медицинского характера в виде принудительного лечения и наблюдения у психиатра в амбулаторных условиях", - сказано в сообщении.

Из материалов дела следует, что в декабре 2017 года врача-невролог, находясь у Исаакиевского собора, с помощью лома повредил расположенную с Восточного портика малую дверь Восточного фасада, ведущую к алтарю, а также разбил стекла собора. Сумма ущерба от порчи памятника культурного наследия федерального значения была оценена более чем в 100 тыс. рублей. Уголовное дело возбудили по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия".