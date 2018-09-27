Следствие просит об аресте продюсера Луначарского, обвиняемого в изнасиловании

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/ Следственный комитет направил в суд ходатайство об аресте продюсера столичного цирка "Пилигрим" Петра Луначарского, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ по Москве.

"Сегодня следствие ходатайствует об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста")", - сообщили в пресс-службе

По данным следствия, в декабре 2010 года и в июле 2014 года обвиняемый, находясь в квартирах, расположенных в Москве, воспользовавшись беспомощным состоянием ранее знакомых ему девочек 2002 и 2003 годов рождения, совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера. "Сейчас следователи проверяют обвиняемого на причастность к аналогичным преступлениям в других регионах страны", - сообщили в СК.