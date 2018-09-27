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В Орле зафиксировали массовую гибель голубей

Специалисты не исключают, что птицы могли отравиться ядом

ОРЕЛ, 27 сентября. /ТАСС/. Управление экологической безопасности и природопользования Орловской области проводит проверку по факту массовой гибели голубей в Орле. Об этом в четверг журналистам сообщила заместитель начальника пресс-службы регионального правительства Полина Антонова.

"Организовано обследование обозначенной территории, а также других мест скопления этих птиц. Управление экологической безопасности и природопользования Орловской области организовало экспертизу на предмет выяснения причин гибели птиц. В ближайшее время результаты будут получены", - отметила она.

Массовая гибель голубей зафиксирована на площади Ермолова в Орле. Рассматривается несколько версий произошедшего: по одной из версий, птицы отравились ядом.

В 2017 году в Орле так же была зафиксирована массовая гибель голубей. Причины так и не были названы.

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РоссияОрловская область
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