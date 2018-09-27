В Смоленской области обнаружили контрабанду 10 кг наркотиков из Белоруссии

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Смоленской таможни при содействии сотрудников УФСБ и Погрануправления региона пресечен канал поставки на территорию Российской Федерации сильнодействующих веществ, организованный гражданами Республики Беларусь. Об этом ТАСС в четверг сообщает пресс-служба Смоленской таможни.

"По предварительным данным, общий вес изъятой в ходе операции контрабанды составляет порядка 10 килограммов. За последние 10 лет, это одна из самых крупных партий сильнодействующих веществ, изъятых на территории Смоленской области", - цитирует пресс-служба начальника отдела по борьбе с контрабандой наркотиков таможни Александра Котикова.

В пресс-службе добавили, что всего в ходе проведенной операции изъято 234 свертка, дополнительно упакованных в мешки, с запрещенными веществами различного объема и веса. "Они обнаружены в специально оборудованном тайнике микроавтобуса. Данное транспортное средство, следовавшее под управлением гражданина Белоруссии, было задержано в Краснинском районе на трассе Москва - Минск при въезде из Белоруссии в Россию", - добавили в таможне.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ "Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ".