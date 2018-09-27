Источник: обвиняемый в убийстве двух девушек в Петрозаводске сознался в третьем убийстве

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 сентября. /ТАСС/. Обвиняемый в убийстве двух девушек в Петрозаводске Антон Ипатов сознался еще в одном убийстве, совершенном в августе этого года. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник, близкий к следствию.

"Ипатов дал явку с повинной и признался еще в одном убийстве. Якобы он убил мужчину в августе этого года в Петрозаводске. Сейчас эта информация проверяется. Вину в убийстве двух девушек он полностью признает", - рассказал собеседник агентства.

В Следственном управлении СК РФ по Карелии эту информацию пока никак не комментируют. "Вся первоначальная информация по этому делу была опубликована, никакой дополнительной информации нет", - сказал ТАСС старший помощник руководителя регионального Следственного управления Виталий Коновалов.

По данным источника, по уголовному делу назначены и проводятся многочисленные экспертизы, в том числе эксперты проверят Ипатова на вменяемость.

Ранее сообщалось, 19 и 20 сентября в разных районах Петрозаводска были обнаружены тела двух девушек 20 и 27 лет с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). По подозрению в убийстве был задержан и впоследствии арестован 28-летний ранее судимый Ипатов, он освободился из колонии в сентябре 2016 года.

По версии следствия, вечером 19 сентября подозреваемый с ножом напал на 20-летнюю студентку у общежития медицинского колледжа в Петрозаводске, а на следующей день совершил аналогичное нападение на 27-летнюю девушку в центре города. От полученных травм они скончались. За несколько дней до этого Ипатов сутки продержал у себя в комнате в общежитии 15-летнюю девушку, ранил ее ножом. Пострадавшей удалось позвать на помощь.