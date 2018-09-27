Четыре человека пострадали при взрыве на заводе "Кулон" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в четверг при взрыве на заводе "Кулон" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в городском комитете по здравоохранению.

"В результате ЧП, которое было квалифицировано как взрыв, пострадали четверо мужчин", - сказали в комитете.

По данным властей, медики оценили состояние пострадавших как среднетяжелое и легкое.

В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили ТАСС, что взрыв произошел в Невском районе Петербурга по адресу: улица Профессора Качалова, 3. Пожара после инцидента не было.

Как указано на сайте предприятия, "Кулон" является крупнейшим отечественным разработчиков и производителем пассивных электронных компонентов, в том числе специального (то есть оборонного) назначения. Завод может изготавливать многослойные и трубчатые керамические конденсаторы и проходные фильтры.

