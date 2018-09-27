Двоих жителей Смоленской области задержали за подпольное производство оружия

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Смоленской области задержали двух жителей региона, которые незаконно занимались производством и сбытом оружия. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"Задержаны двое жителей Смоленской области 1955 и 1959 годов рождения. Они причастны к изготовлению и восстановлению в подпольной мастерской средств поражения, их реализации представителям криминалитета Смоленской области и приграничных регионов", - сказано в сообщении.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов").
"Изъято два револьвера системы "Наган", винтовка Мосина, три охотничьих ружья без разрешительных документов, три карабина, две мелкокалиберные винтовки, обрез гладкоствольного охотничьего ружья, три ствольные коробки с затворами и элементами стволов, запал к гранате, граната, около 1 кг пороха, порядка 500 патронов, а также 12 штык-ножей", - уточнили в УФСБ России по Смоленской области.