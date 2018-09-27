Восемь фигурантов дела о пытках в ярославской колонии обжаловали продление ареста

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Восемь фигурантов дела о пытках в ярославской колонии обжаловали решение суда о продлении им срока нахождения под стражей до 20 декабря. Об этом ТАСС сообщила представитель Фрунзенского суда Дарья Никишина.
"Поступили апелляционные жалобы на восемь решений суда, даты рассмотрения будут назначены Ярославским областным судом", - сказала Никишина. Фамилии подавших апелляционные жалобы фигурантов в суде не сообщили.
На прошлой неделе Фрунзенский районный суд до 20 декабря продлил срок ареста 13 фигурантам дела о пытках в колонии. Один обвиняемый по решению Дзержинского районного суда остается под домашним арестом.
Дело о пытках в ярославской колонии
Материал о пытках в колонии № 1 Ярославля летом 2017 года появился на сайте "Новой газеты" 20 июля 2018 года. Текст сопровождался десятиминутной видеозаписью, которая была предоставлена юристами фонда "Общественный вердикт". На кадрах видно, как люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова.
Региональное Следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий, 24 июля оно передано в центральный аппарат СК РФ. В итоге 17 сотрудников ярославской колонии № 1 были отстранены от исполнения обязанностей. Заволжский районный суд Ярославля арестовал 13 фигурантов дела, один находится под домашним арестом по состоянию здоровья.
23 августа на сайте "Новой газеты" появилось еще одно видео об избиении заключенных в колонии № 1. При изучении видеозаписи следователи выявили среди избивавших фигурантов дела об избиении Макарова. По данному факту также было возбуждено уголовное дело, которое объединено с первым.