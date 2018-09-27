Мужчина на улице в Казани избил подростка-инвалида из-за конфликта

КАЗАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Житель Казани избил 17-летнего подростка-инвалида на улице в результате конфликта. Как сообщила ТАСС в четверг начальник пресс-службы управления МВД России по Казани Мария Киямутдинова, полиция начала проверку.

"Напавший на подростка 43-летний мужчина, житель Советского района Казани, допрошен, он поясняет, что причиной его действий стал внезапный конфликт между ним и мальчиком. Проверка по данному факту продолжается, пострадавшему мальчику назначен ряд медицинских экспертиз. Когда их результаты будут готовы, будет принято соответствующее процессуальное решение в отношении мужчины", - отметила собеседница агентства.

19 сентября в отдел полиции "Московский" в Казани обратился отец 17-летнего ребенка-инвалида с заявлением, что на улице его сына избил неизвестный мужчина. Сотрудники полиции выехали на место происшествия, опросили родителей мальчика, свидетелей, очевидцев, изъяли записи с уличных камер видеонаблюдения.