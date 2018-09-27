Завод "Кулон" в Петербурге после взрыва пострадал несущественно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Взрыв на заводе "Кулон" в Санкт-Петербурге не нанес существенного ущерба предприятию. Об этом ТАСС в четверг сообщили в комитете по промышленной политике и инновациям.

Взрыв на заводе "Кулон" в Невском районе города произошел в четверг днем, в результате чего пострадали четыре человека. Медики оценивают их состояние как средне тяжелое и легкое. По предварительной информации, причиной ЧП мог стать боеприпас, который хранил на территории предприятия один из рабочих. СК ведет доследственную проверку.

"Ущерб предприятию несущественный, возгорания не произошло. Взрыв был непроизводственного характера, завод продолжит работать", - сообщили в комитете. На самом предприятии комментарий ТАСС получить не удалось.

Как указано на сайте завода, "Кулон" - крупнейший отечественный разработчик и производитель электротехники, в том числе специального (оборонного) назначения.