Суд в Коми вынес приговор лидерам группировки, на счету которой 11 убийств

СЫКТЫВКАР, 27 сентября. /ТАСС/. Сыктывкарский городской суд вынес приговор лидерам так называемой логиновской преступной группировки, на счету которой 11 убийств, - Владиславу Трофимову и Сергею Бугуеву. Трофимов приговорен к пожизненному лишению свободы, Бугуев - к 15 годам строгого режима, сообщили в четверг в Следственном управлении СК РФ по Республике Коми.

"Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Владиславу Трофимову и Сергею Бугуеву (лидерам логиновской преступной организации). Трофимов признан виновным в покушении на убийство двух и более лиц, Бугуев - в покушении на убийство, совершенном организованной группой по найму", - указано в сообщении ведомства.

Следствием и судом установлено, что в апреле 2004 года Бугуев, действуя по найму неустановленного лица (материалы в отношении заказчика выделены в отдельное производство), обратился к Трофимову с предложением убить одного из местных криминальных авторитетов за вознаграждение в 500 тыс. рублей. Бугуев сообщил Трофимову всю информацию о "жертве", передал его фотографию, предоплату в 250 тыс. рублей и пистолет с патронами и прибором для бесшумной стрельбы. Трофимов выследил свою жертву, стрелял, но затвор заклинило и убийца вынужден был скрыться. Пострадавшего госпитализировали с ранениями, благодаря вовремя оказанной медпомощи он остался жив.

О логиновской группировке

Правоохранители пресекли деятельность группировки в 2008 году, задержав основных ее участников. До этого оперативники УФСБ, МВД и ГУФСИН несколько лет вели разработку группировки, которая держала в страхе Эжвинский район Сыктывкара. ОПГ создали четыре человека - Михаил Леонов, Александр Митянин, Владислав Трофимов и Сергей Бугуев. В состав группировки вошли спортсмены - борцы и боксеры. Среди логиновцев существовала иерархия, поддерживалась жесткая дисциплина. Первоначально занимались вымогательством, затем стали промышлять кражами, привлекая профессиональных взломщиков, которых впоследствии убивали, а также сотрудника полиции.

В 2002 году логиновцы по заказу похитили из здания УВД Сыктывкара уголовные дела. Летом 2007 года они выполнили заказ председателя правления сыктывкарского "Банка сбережения и развития" Виталия Кострикова, который просил "отправить на больничный" главного бухгалтера строительной организации, с которой не мог договориться. Логиновцы промышляли также "черным риэлторством", убив пять собственников квартир.

Члены группировки признаны виновными в 11 убийствах, в том числе убийстве милиционера, а также покушении на убийство. Материалы уголовного дела составили 115 томов, 59 человек признаны потерпевшими. Приговором суда от 2014 года 21 участник группировки был признан виновным, трем лидерам - Леонову, Митянину, Трофимову и члену группировки Нестерову было назначено пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. Остальные участники были приговорены к срокам от восьми до 23 лет в зависимости от роли и участия каждого. Банкир Костриков был приговорен к 4,5 года лишения свободы, но освобожден от наказания за счет времени, проведенного под арестом.