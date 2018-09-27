Пожар на складах текстиля в Петербурге локализован

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Спасатели локализовали пожар на складах текстиля в Московском районе Санкт-Петербурга. Об этом в четверг сообщается на сайте регионального управления МЧС.

"Локализован пожар по адресу: Московский район, Митрофаньевское шоссе, 29. Ранг пожара снижен до первого номера", - сказано в сообщении.

По данным управления, в складском помещении размером 20х40 метров и высотой 12 метров загорелась текстильная продукция. На данный момент спасатели проливают здание и разбирают конструкции. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее сообщалось, что пожар начался в четверг утром в складах на территории бизнес-центра "Радуга". Из-за угрозы распространения огня пожару был присвоен повышенный уровень сложности.