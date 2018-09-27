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Пожар в жилом доме в Воронеже ликвидирован

В тушении принимали участие 92 человека и 31 единица техники

ВОРОНЕЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Пожар в жилом многоквартирном доме в Воронеже ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Ликвидация открытого горения в Левобережном районе Воронежа. В результате пожара огнем повреждена квартира на площади 30 кв. м и кровля на площади 60 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в многоквартирном четырехэтажном доме произошел пожар, огонь перешел на кровлю здания. Была произведена эвакуация 50 жильцов дома, один мужчина госпитализирован с ожогами 1 и 2 степени 30-40% тела.

По данным ГУ МЧС по региону, в тушении пожара приняли участие 92 человека и 31 единица техники.

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