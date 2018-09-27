МВД проверит полицейских, якобы избивших несовершеннолетних в Свердловской области

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. МВД России возьмет на контроль проведение служебной проверки в отношении полицейских, которые якобы избивали несовершеннолетних задержанных в Каменске-Уральском Свердловской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Проводится служебная проверка в связи с распространением в СМИ и сети интернет материалов о неправомерных действиях сотрудников полиции в Каменске-Уральском Свердловской области в отношении несовершеннолетних местных жителей. Ее проведение взято на контроль руководством Главного управления собственной безопасности МВД России", - сказала она.

По словам Волк, в ходе проверки будут опрошены сотрудники территориального органа внутренних дел, принимавшие участие в расследовании упомянутого в публикациях уголовного дела, дана правовая оценка их действиям, проверена информация о возможных нарушениях требований ведомственных нормативных актов. В случае установления вины полицейских они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что сотрудники полиции в Каменск-Уральском задержали троих несовершеннолетних правонарушителей и избили их.