Житель Кировской области угрожал застрелить семилетнюю девочку

КИРОВ, 27 сентября. /ТАСС/. Жителя Кировской области подозревают в угрозе убийством семилетней девочке и нападении на полицейского. Об этом в четверг сообщается на сайте Следственного управления СК России по Кировской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 1 ст.119 УК РФ ("Угроза убийством").

"По версии следствия, 24 сентября 27-летний житель города Кирс, находясь в помещении продуктового магазина, наставил на семилетнюю девочку пневматический пистолет и угрожал убийством, - говорится в сообщении. - Мама девочки увела дочь с места происшествия, после чего написала заявление в полицию".

В ведомстве уточняют, что на следующий день личность подозреваемого установили, молодого человека доставили в отдел, где он начал вести себя агрессивно и умышленно нанес полицейскому удар головой в область лица. Подозреваемый задержан. Ведется расследование, выясняются обстоятельств произошедшего и мотивы совершения преступлений.