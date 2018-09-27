Мосгорсуд признал законным заочный арест экс-главы "Трансаэро"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг признал законным заочный арест бывшего генерального директора ОАО "Авиакомпания "Трансаэро" Александра Бурдина, обвиняемого в растрате 1,3 млрд рублей, а также невыплате зарплат более 6 тыс. работникам авиакомпании на 400 млн рублей, передает корр. ТАСС из зала суда.
"Жалобу защиты на избрание в отношении Бурдина меры пресечения в виде содержания под стражей заочно оставить без удовлетворения", - огласила постановление судья.
После решения суда правоохранительные органы смогут обращаться в Интерпол с запросом на розыск Бурдина.
Расследование уголовного дела по факту полной невыплаты зарплат работникам "Трансаэро" свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) и растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) ведут следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Адвокат Елена Каменская сообщила ТАСС, что Бурдин виновным себя не считает. "Бурдин вину не признает, он не скрывается, он выехал из России до возбуждения дела и не был установленным законом образом уведомлен", - сказала она. По словам защитника, расследование находится на стадии проведения технических экспертиз, а потерпевшими по делу признаны сотрудники компании и конкурсный управляющий.
"Трансаэро" прекратила полеты осенью 2015 года из-за долга в 250 млрд рублей. Затем у авиакомпании отозвали сертификат эксплуатанта, а в сентябре 2017 года она была признана банкротом.