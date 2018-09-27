Суд освободил из СИЗО среднюю и младшую сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы изменил меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий в отношении средней и младшей сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следственных органов удовлетворить, меру пресечения обвиняемым Хачатурян с заключения под стражу изменить на запрет определенных действий на срок до 28 декабря 2018 года", - говорится в постановлении судьи в отношении каждой из двух сестер.

Сестры будут проживать в разных квартирах. Согласно решению суда, им запрещено покидать место проживания в ночное время, общаться с кем-либо, кроме следователя и близких родственников, использовать интернет, мобильную связь, а также общаться между собой. В числе других ограничений также запрет давать комментарии в СМИ относительно данного дела. Ранее аналогичное решение было принято в отношении средней сестры.

Заседание суда в четверг прошло в закрытом режиме, поскольку, по словам следователя, в материалах дела есть сведения, относящиеся к состоянию здоровья обвиняемых, мотивам преступления и адреса, где фигурантки дела будет проживать после освобождения из СИЗО.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе. На допросе девушки признали вину и пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом из-за того, что он на протяжении длительного времени причинял им моральные страдания. 2 августа Останкинский суд Москвы арестовал их.

Эксперты признали вменяемыми двух старших сестер, младшая признана невменяемой в момент совершения убийства.