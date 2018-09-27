Школьники из Чувашии подозреваются в осквернении памятных плит с именами участников ВОВ

ТАСС, 27 сентября. Школьники подозреваются в осквернении памятных плит с именами участников Великой Отечественной войны в Парке Победы на территории деревни Каликово в Чувашии. Об этом говорится в четверг в сообщении пресс-службы МВД по республике.

"Трое учащихся пятых-восьмых классов признались стражам порядка, что были в парке накануне, куда заглянули по дороге на футбольное поле. По словам ребят, они решили проверить на прочность памятник и толкнули каждую плиту по очереди, после чего они упали", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что рассматривается вопрос о привлечении родителей школьников к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

По данным МВД по республике, об осквернении памятника в Парке Победы в деревне Каликово в полицию сообщил 23 сентября глава администрации сельского поселения. Опрокинутые каменные плиты не были повреждены.