СК возбудил дело после сообщения об избиении подростков полицейскими на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Следователи в городе Каменск-Уральский Свердловской области возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, чтобы проверить информацию о полицейских, якобы избивших задержанных несовершеннолетних правонарушителей. Об этом в четверг сообщается на сайте СУ СК РФ по Свердловской области.

"Уголовное дело возбуждено с целью тщательной проверки доводов двоих несовершеннолетних подростков о том, что в июле 2018 года к ним якобы было применено насилие со стороны сотрудников органов внутренних дел", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области добавили, что сведения о деятельности сотрудников полиции Каменска-Уральского будут тщательно проверены. "Если то, что описано, окажется правдой, понесут самое суровое наказание не только те, о ком идет речь, но и все без исключения их непосредственные руководители, о чем мы честно и открыто расскажем общественности. Но говорить на данном этапе разбирательства о каких-то однозначных выводах пока преждевременно", - отметил официальный представитель ведомства Валерий Горелых.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что сотрудники полиции в Каменске-Уральском задержали троих несовершеннолетних правонарушителей и избили их. Контроль за проведением служебной проверки взяло МВД России.