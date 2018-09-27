Два бывших полицейских осуждены в Курске за избиение задержанного

КУРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Курска признал двух сотрудников северного отдела полиции областного центра виновными в избиении задержанного и служебном подлоге. Старший участковый уполномоченный получил 3,5 года колонии общего режима, его коллега - штраф в 50 тыс. рублей, сообщили в четверг в пресс-службе управления СК РФ по региону.

"Приговором суда старшему участковому уполномоченному полиции назначено наказание в виде лишения свободы сроком три года шесть месяцев с отбытием такового в колонии общего режима, участковому уполномоченному полиции - в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе ведомства.

В августе прошлого года, как установили следствие и суд, два сотрудника северного отдела полиции по городу Курску задержали местного жителя в его квартире за якобы совершенное правонарушение. При отсутствии законных оснований мужчину доставили в отдел полиции, где завели на него дело о нахождении в пьяном виде в общественном месте. В ответ на просьбу пояснить причину задержания один из полицейских несколько раз ударил задержанного. Были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий, в том числе с применением насилия") и ч. 2 ст. 292 ("Служебный подлог")" УК РФ.