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Один человек погиб и два пострадали в ДТП в Ленинградской области

Авария произошла в Ломоносовском районе региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Авария, в которой один из автомобилей опрокинулся на два других, в Ломоносовском районе Ленинградской области привела к гибели одного водителя и травмам еще двоих. Об этом сообщает пресс- служба Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"В Ломоносовском районе [Ленинградской области] на 107 километре дороги Санкт-Петербург - Ручьи, водитель (мужчина 1998 г.р.), управляя автомобилем Mercedes Mixer, совершил опрокидывание на автомобиль Ford Fiesta и автомобиль Renault Duster, которые двигались во встречном направлении. В результате ДТП водитель Mercedes Mixer госпитализирован (состояние уточняется), водитель Ford Fiesta погибла, водитель Renault Duster госпитализирована (состояние уточняется)", - говорится в сообщении.

Проводится проверка.

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