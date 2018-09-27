Пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле

МОСКВА/ЯРОСЛАВЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего завода в Ярославле, сообщил в четверг ТАСС источник в экстренных службах.
"По предварительной информации, горит одна из установок НПЗ <...> На место выехали пожарные подразделения", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Ярославской области, "площадь пока уточняется".
В региональном ГУ МЧС сообщили, что пожарные ликвидировали открытое горение на двух установках по очистке бензина.
"Открытое горение ликвидировано. Отменен ранг пожара №3", - сказали в ведомстве.
Пострадавших в результате возгорания нет, сообщил ТАСС мэр города Владимир Слепцов. "Пока сложно оценить масштаб пожара, могу сказать только, что пока, по нашим данным, пострадавших нет", - сказал Слепцов.
1 ноября 2017 года на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" также случился пожар, причиной которого стал выброс газа при проведении работ на установке первичной переработки нефти в результате разгерметизации. НПЗ - производитель нефтепродуктов и продуктов органического синтеза в структуре НГК "Славнефть". Мощность переработки - 15,2 млн тонн нефти в год. "Славнефть" является совместным паритетным предприятием "Газпром нефти" и "Роснефти" (через ТНК-ВР).