{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле

Мэр города сообщил об отсутствии пострадавших

МОСКВА/ЯРОСЛАВЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего завода в Ярославле, сообщил в четверг ТАСС источник в экстренных службах.

"По предварительной информации, горит одна из установок НПЗ <...> На место выехали пожарные подразделения", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Ярославской области, "площадь пока уточняется".

В региональном ГУ МЧС сообщили, что пожарные ликвидировали открытое горение на двух установках по очистке бензина.

"Открытое горение ликвидировано. Отменен ранг пожара №3", - сказали в ведомстве.

Пострадавших в результате возгорания нет, сообщил ТАСС мэр города Владимир Слепцов. "Пока сложно оценить масштаб пожара, могу сказать только, что пока, по нашим данным, пострадавших нет", - сказал Слепцов.

1 ноября 2017 года на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" также случился пожар, причиной которого стал выброс газа при проведении работ на установке первичной переработки нефти в результате разгерметизации. НПЗ - производитель нефтепродуктов и продуктов органического синтеза в структуре НГК "Славнефть". Мощность переработки - 15,2 млн тонн нефти в год. "Славнефть" является совместным паритетным предприятием "Газпром нефти" и "Роснефти" (через ТНК-ВР).

Теги
РоссияЯрославская область
AP: число жертв урагана "Флоренс" в США возросло до 48 человек
По оценкам аналитического агентства Moody's Analytics, причиненный стихией экономический ущерб составил от 38 млрд до $50 млрд
Читать полностью