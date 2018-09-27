СМИ: суд Лондона освободил Дэвида Бекхэма от ответственности за превышение скорости

ЛОНДОН, 27 сентября. /ТАСС/. Бывший полузащитник и капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм не понесет наказания за превышение скорости, поскольку уведомление от властей о содеянном правонарушении пришло к нему слишком поздно. Такое решение в четверг вынес магистратский суд лондонского района Уимблдон, передает вещательная корпорация Би-би-си.
Бекхэма ранее обвинили в превышении скорости в столичном районе Паддингтон, где он ехал 23 января на арендованном Bentley со скоростью 59 миль в час (95 км/ч) вместо положенных 40 (64 км/ч).
Британский адвокат Ник Фримен обратил внимание, что британские власти не смогли уложиться в предусмотренный законом двухнедельный срок с момента совершения правонарушения, чтобы информировать о нем прокатную компанию и самого водителя. "Ответчик по этому делу не может быть осужден", - вынесла вердикт судья, указав, что закон учитывает "превратности" почтовой системы.
В случае признания вины Бекхэму грозил бы денежный штраф и лишение водительского удостоверения. В 1999 году английский футболист уже лишался прав на управление автомобилем и был обязан уплатить штраф в размере 150 тыс. фунтов стерлингов (196,5 тыс. долларов) за превышение скорости.
Бекхэм завершил спортивную карьеру в 2013 году, он выступал за "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Лос-Анджелес Гэлакси", "Милан" и ПСЖ. Помимо английского чемпионата, он побежал в чемпионатах Испании, Франции, становился обладателем Кубка Главной футбольной лиги (MLS), победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Суперкубка Испании. В составе сборной Англии он провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей.