Пожарные ликвидировали возгорание на территории Ярославского НПЗ

МОСКВА , 27 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС потушили пожар на территории Ярославского нефтеперерабатывающего завода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального подразделения ведомства.
"В настоящий момент пожар полностью ликвидирован. Горела третья секция НПЗ. Пожару был присвоен третий номер по пятибалльной шкале сложности", - сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что причиной пожара, по предварительным данным, стало нарушение технологического процесса. "Предварительная причина пожара - нарушение технологического процесса", - сказал собеседник агентства. По данным спасателей, площадь пожара составила 150 кв. метров. Ранее пресс-служба предприятия сообщила, что площадь возгорания - 40 кв. метров.
Как сообщил ТАСС представитель компании "Славнефть-ЯНОС", "возгорание произошло на установке 1А-1М, оно оперативно ликвидировано". "Открытого горения нет, идет охлаждение оборудования. Пострадавших нет", - добавили в компании.
"Работа установки, где произошло возгорание, остановлена, остальные работают в штатном режиме", - сказал представитель "Славнефть-ЯНОС".
Как сообщила начальник пресс-службы ОАО "Славнефть-ЯНОС" Елена Мякина, разлива нефтепродуктов не произошло. "Причину возгорания установит специально созданная комиссия", - добавила она.
"Пожар был на установке каталитического крекинга", - сказала также Мякина. Она уточнила, что ремонтных работ на установке в этот момент не было.
Мякина добавила, что пожар не повлиял на экологическую ситуацию в городе. "Мы мониторили экологическую ситуацию, все в норме", - сказала она.
1 ноября 2017 года на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" уже был пожар, причиной которого стал выброс газа при проведении работ на установке первичной переработки нефти в результате разгерметизации. Ярославский нефтеперерабатывающий завод (ОАО "Славнефть-ЯНОС") был пущен в эксплуатацию в 1961 году. С 1995 года предприятие входит в состав вертикально- интегрированной нефтяной компании "Славнефть". Средний показатель объема переработки нефти в ОАО "Славнефть-ЯНОС" составляет порядка 15 млн тонн нефти в год.