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Операция по спасению парапланериста, пострадавшего в горах Кабардино-Балкарии, завершена

Пострадавшего спустили и передали работникам медицины катастроф

НАЛЬЧИК, 27 сентября. /ТАСС/. Спасатели передали врачам парапланериста, пострадавшего в горах Кабардино-Балкарии. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе управления чрезвычайного ведомства по региону.

"По состоянию на 19:01 мск поисково-спасательные работы в Черекском районе завершены. Пострадавшего парапланериста спустили и передали работникам медицины катастроф, состояние удовлетворительное, он будет доставлен в республиканскую клиническую больницу", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером в среду. 50-летний парапланерист из Подмосковья, планировавший многодневный перелет, совершил жесткую посадку в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии.

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