AP: число жертв урагана "Флоренс" в США возросло до 48 человек

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Число погибших в США из-за урагана "Флоренс", который рассеялся почти две недели назад, возросло за неделю с 43 до 48 человек. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press со ссылкой на информацию, полученную из регионального центра чрезвычайных операций в штате Северная Каролина.

По этим данным, 85-летний мужчина скончался в четверг от заражения крови, получив рану при расчистке своего участка от веток, мусора и грязи после стихийного бедствия, сопровождавшегося наводнением. С учетом этого случая число жертв "Флоренс" возросло до 48 человек, из которых 37 умерли в Северной Каролине.

По оценкам аналитического агентства Moody's Analytics, опубликованным ранее на сайте газеты The Wall Street Journal, экономический ущерб от "Флоренс" составил от 38 млрд до $50 млрд. Ожидается, что суммарные выплаты страховых компаний на покрытие ущерба от "Флоренс" составят от 1,7 млрд до $5 млрд.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.