{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

AFP: в Мали 27 человек погибли в результате столкновений между местными жителями

Конфликт произошел вблизи границы с Нигерией между представителями народности туарегов

ТАСС, 27 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 27 человек погибли в четверг в результате столкновений между представителями народности туарегов на северо-востоке Мали. Конфликт произошел вблизи границы с Нигерией, сообщило агентство AFP со ссылкой на службу безопасности страны.

По его данным, в ходе столкновений вблизи города Менака на северо-востоке страны погибли 27 представителей народности туарегов, еще один получил ранения. Причины всплеска насилия между членами одной общины устанавливаются.

Ранее осведомленные источники сообщали о 12 погибших.

Теги
МалиНигерия
Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины за избиение подростка в Казани
В ближайшее время злоумышленнику изберут меру пресечения
Читать полностью