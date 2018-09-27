AFP: в Мали 27 человек погибли в результате столкновений между местными жителями

ТАСС, 27 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 27 человек погибли в четверг в результате столкновений между представителями народности туарегов на северо-востоке Мали. Конфликт произошел вблизи границы с Нигерией, сообщило агентство AFP со ссылкой на службу безопасности страны.

По его данным, в ходе столкновений вблизи города Менака на северо-востоке страны погибли 27 представителей народности туарегов, еще один получил ранения. Причины всплеска насилия между членами одной общины устанавливаются.

Ранее осведомленные источники сообщали о 12 погибших.