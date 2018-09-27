Греческие пожарные тушат сильные лесные пожары на острове Кефалония

АФИНЫ, 28 сентября. /ТАСС/. Греческие пожарные со среды тушат сильные лесные пожары на острове Кефалония в Ионическом море, сообщает в пятницу Афинское Македонское агентство новостей (AMNA). Некоторые очаги удалось взять под контроль, но новые возникли снова, раздуваемые штормовыми ветрами, достигающими силы до 10 баллов по шкале Бофорта.

Жителей нескольких поселков, а также учащихся и сотрудников одной из школ на острове пришлось в превентивных целях эвакуировать. Пожарным предстоит вторая ночь борьбы с огнем. По словам вице-губернатора острова Панагиса Дракулонгонаса, самый крупный фронт пожара находится в данный момент в районе Маркопуло. Кроме того, большой очаг сохраняется в районе Ано-Кателио.

Лесные пожары приходится также тушить близ сел Ратзакли, Маврата и Камботекрата. Туристы и жители острова выехали из отелей и домов в области Скала и собрались на побережье моря. На данный момент известно лишь о двух пострадавших - пожарных, которые получили легкие травмы, когда перевернулась их машина близ города Аргостоли.

В ряде районов острова произошли отключения электричества из-за уничтожения огнем столбов и кабелей линий электропередачи.

Из-за сильных ветров и штормовой погоды пожарная авиация не смогла прийти на помощь местным огнеборцам, также пока не удается перебросить подкрепления пожарных отрядов по морю с материковой части страны.