Аэропорты Кемерова и Новокузнецка не принимают самолеты из-за сильного тумана

КЕМЕРОВО, 28 сентября. /ТАСС/. Аэропорты Кемерова и Новокузнецка не принимают самолеты из-за тумана, все семь пассажирских бортов из Москвы, Антальи и Симферополя были перенаправлены на запасные аэродромы в Новосибирск и Томск, сообщили в пятницу ТАСС в справочных службах аэровокзалов.

"Из-за сильного тумана самолет "Аэрофлота" был направлен в Томск, S7 сидит в Толмачево (Новосибирск), "Победа" туда [в Новосибирск] ушла", - сказали в справочной кемеровского аэропорта, уточнив, что все три авиарейса из Москвы, время прилета самолетов и вылета в обратном направлении уточняются.

Также не принимает самолеты аэропорт в Новокузнецке. "У нас туман, все [самолеты] в Новосибирске", - сообщили в справочной аэровокзала. По данным онлайн-табло аэропорта, на запасной аэродром были направлены самолеты "Аэрофлота" и S7, летевшие из Москвы, а также пассажирские самолеты авиакомпании "Северный ветер" из Симферополя и Azur air из Антальи. По предварительной информации, задержка прилета рейсов в Новокузнецк составит от 4,5 до 6 часов, также задержаны вылеты в обратном направлении.