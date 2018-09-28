Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту до 3 км

ТАСС, 28 сентября. Пепловый выброс на высоту до 3 км зафиксирован в пятницу на вулкане Эбеко, расположенном в северной части курильского острова Парамушир. Сообщение об этом опубликовано на сайте ГУ МЧС по Сахалинской области.

"28 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко наблюдался пепловый выброс на высоту до 3 км, шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана, облако отнесло на расстояние 10 км", - говорится в сообщении.

При этом, по данным пресс-службы, в городе Северо-Курильске, находящемся в 7 км к юго-востоку от вулкана, выпадение пепла не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Эбеко активизировался с середины ноября 2016 года.