{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту до 3 км

Угрозы местным жителям нет

ТАСС, 28 сентября. Пепловый выброс на высоту до 3 км зафиксирован в пятницу на вулкане Эбеко, расположенном в северной части курильского острова Парамушир. Сообщение об этом опубликовано на сайте ГУ МЧС по Сахалинской области.

"28 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко наблюдался пепловый выброс на высоту до 3 км, шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана, облако отнесло на расстояние 10 км", - говорится в сообщении.

При этом, по данным пресс-службы, в городе Северо-Курильске, находящемся в 7 км к юго-востоку от вулкана, выпадение пепла не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Эбеко активизировался с середины ноября 2016 года.

Теги
Россия
Съемочная группа телеканала попала в аварию в Комсомольске-на-Амуре
Три человека госпитализированы, среди них - беременная женщина
Читать полностью