Водителей в Забайкалье призвали воздержаться от дальних поездок из-за снегопада

ЧИТА, 28 сентября. /ТАСС/. Ухудшение дорожной обстановки возможно на федеральной трассе "Байкал" (Иркутск - Чита) на западе Забайкальского края из-за снега, водителям предлагается воздержаться от дальних поездок, сообщила в пятницу пресс-служба Упрдор "Забайкалье".

"В пятницу в западных районах Забайкальского края наблюдается выпадение снега. На федеральной автодороге Р-258 Иркутск - Чита, где возможно ухудшение дорожной обстановки, дорожные предприятия принимают все меры по обеспечению безопасного проезда. <...> Движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме. Упрдор "Забайкалье" рекомендует водителям транспортных средств по возможности воздержаться от дальних поездок", - сказали в пресс-службе.

На дороге в Хилокском и Улётовском районах работают четыре комбинированные дорожные машины и четыре автогрейдера.

Ранее ГУ МЧС по Забайкальскому краю сообщило о возможном ухудшении погоды в западных, южных и центральных районах Забайкальского края. По данным синоптиков, здесь выпадут дождь и мокрый снег.