СМИ: число погибших в результате ДТП с автобусом в Болгарии увеличилось до 18

СОФИЯ, 28 сентября. /ТАСС/. Число погибших в результате ДТП с участием туристического автобуса, произошедшего в конце августа в Болгарии, увеличилось до 18. Как сообщила телекомпания Nova со ссылкой на медиков, в ночь на пятницу в софийской больнице скончалась одна из пострадавших при аварии.

Инцидент с многочисленными жертвами произошел 25 августа на шоссе в районе Искырского ущелья, неподалеку от города Своге. В условиях плохой видимости и сильного дождя автобус, в котором находились члены клуба пенсионеров из села Световрачена в окрестностях Софии, столкнулся с тремя легковыми автомобилями, пробил дорожное ограждение и упал с обрыва высотой около 20 м. Погибли 17 человек, 21 пострадал.

Происшествие привело к отставке главы МВД, министра транспорта и министра регионального развития. Расследование причин ДТП продолжается.