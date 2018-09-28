В центре духовной культуры в Якутске произошел пожар

ЯКУТСК, 28 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в здании дома духовной культуры в Якутске, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в региональном управлении МЧС.

"Горит центр духовной культуры "Дом Арчы". На месте работают пожарные, восемь единиц техники. Пострадавших нет. На момент пожара центр был закрыт на ремонт", - сообщили в управлении.

Собеседник агентства добавил, что находившиеся в здании рабочие эвакуированы.

"В 13:00 (07:00 мск) пожар локализован. Площадь возгорания составила около 100 кв. м", - отметили в МЧС.

Здание не является памятником архитектуры, принадлежит окружному центру народного творчества Якутска, добавили в ведомстве.