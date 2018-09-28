Пожарные эвакуировали жителей 15 домов из-за загоревшейся цистерны с бензином на Кубани

КРАСНОДАР, 28 сентября. /ТАСС/. Цистерна с бензином загорелась в пятницу около железнодорожной станции в Краснодарском крае, были эвакуированы жители 15 ближайших к месту происшествия частных домов, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 05:10 мск 28 сентября поступила информация, что на перегоне Тверская - Комсомольская в районе железнодорожной станции Комсомольская муниципального образования Белореченский район, поселок Молодежный происходит горение головной цистерны с бензином железнодорожного состава. Цистерна отцеплена от состава. Проведена эвакуация жителей 15 ближайших частных жилых домов - это 45 человек, из них 15 детей - в сельский дом культуры [вместимость 50 койко-мест]", - рассказал представитель ведомства.

Он уточнил, что к тушению были привлечены пожарные расчеты и пожарный поезд. В 05:51 мск пожар был локализован, 06:02 мск - ликвидирован. Привлекались 27 человек, восемь единиц техники.

Как сообщается на сайте Северо-Кавказской железной дороги, в результате инцидента пострадавших нет. Движение пассажирских поездов на станции не прерывалось. Причины происшествия устанавливаются.