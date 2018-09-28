Пожар в центре духовной культуры в Якутске ликвидирован

ЯКУТСК, 28 сентября. /ТАСС/. Пожар, который произошел в здании дома духовной культуры в Якутске, ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в региональном управлении МЧС.

Ранее сообщалось, что на момент пожара центр был закрыт на ремонт, находившиеся в здании рабочие эвакуированы. В результате пожара никто не пострадал, площадь возгорания составила около 100 кв. м.

"Открытое горение в центре духовной культуры "Дом Арчы" ликвидировано. На месте работало 50 пожарных и 13 единиц техники", - сообщили в управлении, отметив, что причины возгорания установит специальная комиссия.

Здание не является памятником архитектуры, принадлежит окружному центру народного творчества Якутска, добавили в ведомстве. Здание центра духовной культуры "Дом Арчы" выполнено в традиционном стиле в виде большого шатра, в котором проводятся различные обряды, в том числе очищения и благословения.