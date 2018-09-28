При прорыве трубы с горячей водой в центре Петербурга погибли два человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли при прорыве трубы с горячей водой на Измайловском проспекте Санкт-Петербурга. Здесь под асфальт провалились два автомобиля, кипяток начал затекать в подвальное кафе рядом с местом ЧП. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Прорвало трубу на Измайловском <…> Два автомобиля провалились под землю, кипяток начал уходить в кафе, которое находится в подвальном помещении дома №20. По предварительным данным, погибли два посетителя кафе",- сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в около 3 часов утра 28 сентября. На место также выезжал наряд вневедомственный охраны Росгвардии, который получил вызов о ЧП, специалисты ведомства приняли участие в эвакуации посетителей кафе.

Прокуратура начала проверку по факту обвала асфальта в результате прорыва трубы с кипятком в центре города, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

"Прокуратура Адмиралтейского района проводит проверку. <…> Установлено, что у дома 20 на Измайловском проспекте <…> прорвало трубу горячего водоснабжения. В образовавшуюся воронку попали два транспортных средства. Водой подтопило одно из кафе, есть погибшие. Прокуратура <…> проводит проверку соблюдения требований закона при содержании теплосетей", - сказали ТАСС в пресс-службе.