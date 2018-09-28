Главу сельского поселения на Камчатке отстранили от должности на время следствия

ТАСС, 28 сентября. Глава Паратунского сельского поселения Александр Бабак на Камчатке, обвиняемый в превышении должностных полномочий, отстранен от занимаемой должности. Сообщение об этом появилось в пятницу на сайте регионального следственного управления СК.

"Глава Паратунского сельского поселения Александр Бабак отстранен от занимаемой должности. Александр Бабак обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и подозревается в совершении еще двух аналогичных преступлений", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Бабак зная, что работы по муниципальному контракту по обустройству нового водозабора в Елизовском районе не выполнены, подписал акты, содержащие ложные сведения о полном их выполнении на сумму свыше 13 млн рублей. Он же обеспечил оплату неисполненного муниципального контракта на указанную сумму, денежные средства перечислены в адрес юридического лица, в настоящее время находящегося в стадии банкротства.