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Ураган "Роса" над Тихим океаном на пути к Мексике усилился до четвертой категории

Согласно прогнозам, ураган может достичь побережья страны утром 1 октября

ТАСС, 28 сентября. Ураган "Роса", движущийся к тихоокеанскому побережью Мексики, усилился до четвертой категории из пяти по шкале Саффира-Симпсона. Об этом сообщил в четверг Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его данным, ураган находится в 975 км к юго-западу от штата Нижняя Калифорния и движется на запад со скоростью 4,1 м/c, скорость ветра достигает 63,8 м/с.

Ранее власти Мексики призвали население тщательно соблюдать меры предосторожности и следить за оповещениями Национальной системы гражданской обороны. Согласно прогнозам, "Роса" может достичь побережья Мексики утром 1 октября, ослабев до уровня тропического шторма.

Теги
МексикаСШАТайфуны и ураганы
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