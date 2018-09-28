СК Петербурга возбудил дело в связи с гибелью двух человек после прорыва трубы с кипятком

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в связи с прорывом трубы с горячей водой в центре Петербурга, в результате которого погибли два молодых человека. Об этом в пятницу сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Петербургу.

"Следственными органами <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц")", - сказано в сообщении.

Из материалов СК следует, что погибшие молодые люди в возрасте 21 года были посетителями заведения на Измайловском проспекте, 20, которое затопило кипятком после прорыва трубы. Они получили термически ожоги.

На месте происшествия работают Росгвардия, прокуратура, СК и МВД. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы, назначаются необходимые экспертизы. Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга также проводит проверку соблюдения требований закона при содержании теплосетей.

Инцидент произошел около 3:00 мск. Из-за прорыва трубы с кипятком под асфальт провалились две машины, вода начала поступать в кафе, которое находилось в подвальном помещении. Посетители были эвакуированы, но двое молодых людей вернулись за своими вещами и погибли.