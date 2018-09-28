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Орловский коммерсант предстанет перед судом за убийство бывшего московского чиновника

Директор ООО "Орловский торт" Владимир Мухин также обвиняется в убийстве бывшего члена совета директоров ОАО "Орелстрой" Владимира Соболева

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Директор ООО "Орловский торт" Владимир Мухин предстанет перед судом за убийства бывшего замруководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы и предпринимателя. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в мессенджере Tam Tam.

"Передано в суд уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Орла, обвиняемого в убийствах в мае 2013 года бывшего замруководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Андрея Уварова и в сентябре 2014 года бывшего члена совета директоров ОАО "Орелстрой" Владимира Соболева", - сообщает СК.

По версии следствия, Мухин застрелил потерпевших в Орле с разницей в 1,5 года из одного и того же пистолета. Уварова - в подъезде, Соболева - в автомобиле рядом с домом.

Подозреваемого задержали в 2018 году. "Он сознался в совершении обоих преступлений. Мотивом убийств явились личные неприязненные отношения", - пояснили в СК. Проведено свыше 100 судебных экспертиз, допрошены более 300 свидетелей.

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РоссияОрловская область
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