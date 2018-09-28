В Петербурге ограничили подачу тепла после прорыва трубы с кипятком и гибели двух человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Подача тепла ограничена в 76 зданиях в Санкт-Петербурге после прорыва трубы в центре города, в результате которого погибли два человека. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе компании "Теплосеть Санкт-Петербурга".

"Прибывшие на место [происшествия] оперативные службы ограничили теплоснабжение 76 зданий", - сообщили в компании.

По ее данным, "Теплосеть Санкт-Петербурга" проводит работу по оказанию помощи родственникам погибших и возмещению ущерба имуществу, которое было повреждено в результате ЧП.

Гендиректор компании "Теплосеть Петербурга" Игорь Стренадко в эфире "Пятого канала" отметил, что люди погибли в кафе "Типичный Питер". По данным компании, кафе расположено по адресу Измайловский проспект, дом 20.

По данным коммунальщиков, трубопровод, на котором произошла авария, построен в 1992 году. "На участке проведены все регламентные работы в рамках подготовки к отопительному сезону", - отметили в компании "Теплосети Санкт-Петербурга".

Как сообщалось ранее, инцидент с прорывом трубы произошел на Измайловском проспекте в пятницу около 3:00 мск. В результате ЧП погибли два человека, которые находились в кафе в подвальном помещении. Кроме того, из-за прорыва провалился асфальт и было повреждено два автомобиля.

По факту ЧП прокуратура начала проверку, СК возбудил уголовное дело.