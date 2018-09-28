СМИ: рэпер Nelly урегулировал поданный против него судебный иск об изнасиловании

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Рэп-исполнитель, обладатель трех музыкальных премий Grammy Nelly урегулировал судебный иск, поданный против него студенткой, утверждавшей, что музыкант изнасиловал ее. Об этом сообщил журнал People.

Речь идет об иске, поданном в декабре прошлого года Моникой Грин, обучающейся в Вашингтонском университете. Она утверждала, что 43-летний певец, настоящее имя которого Корнелл Хейнс, изнасиловал ее в одном из гастрольных автобусов в городе Оберн (штат Вашингтон), где проводил концерт.

Nelly после предполагаемого инцидента задержали, однако вскоре выпустили на свободу, не предъявив никаких официальных обвинений. Исполнитель заявил, что утверждения Грин "продиктованы жадностью и местью".

По словам Грин, она решила подать в суд после того, как рэпер начал публично утверждать, что женщина сфабриковала свою историю. Она требовала компенсации за якобы имевшее место изнасилование и клевету.

Однако, как сообщает People, стороны урегулировали все претензии во внесудебном порядке. 21-летняя Грин согласилась отозвать иск и обязалась больше не выступать с аналогичными обвинениями в адрес певца. Адвокат рэпера Скотт Розенблум заявил журналу, что Нелли не выплачивал никаких денежных сумм женщине в обмен на отказ от иска. При этом представляющая интересы Грин адвокат Карен Кёлер опровергла данное заявление, отметив, что деньги выплачены все-таки были, но при этом не уточнила размеров выплаты.

Родившийся в 1974 году Нелли выпустил семь студийных альбомов, разошедшихся в США общим тиражом более 8 млн копий. Артист является обладателем трех премий Grammy, которые он получил в 2003 и 2004 годах. В 2009 году журнал Billboard поставил рэпера на третье место в списке главных музыкальных исполнителей прошлого десятилетия.