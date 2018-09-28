Руководителей управляющей компании из Тамбова обвиняют в хищении 25 млн рублей

ТАМБОВ, 28 сентября. /ТАСС/. Учредителя и генерального директора управляющей компании из Тамбова обвиняют в хищении 25 млн рублей со счетов организации, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.

"Учредитель и генеральный директор одной из управляющих компаний города Тамбова, воспользовавшись положительной репутацией и доверием со стороны ресурсоснабжающих организаций, путем обмана совершили хищение денежных средств в особо крупном размере - 25 миллионов рублей, аккумулируемых на счетах управляющей компании для дальнейшей передачи ресурсоснабжающим организациям", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в полицию обратились представители ресурсоснабжающих организаций, которые не получали деньги за поставленные услуги, было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", расследование завершено, дело передано в суд.