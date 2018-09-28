У жителя Волгограда изъяли пулемет и гранаты времен ВОВ

ВОЛГОГРАД, 28 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у жителя Волгограда пулемет, гранаты и мину времен Великой Отечественной войны, которые он приобрел у "черных копателей". Об этом ТАСС сообщил в пятницу замначальника пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Антон Корнаухов.

"В гараже подозреваемого полицейские совместно с сотрудниками регионального ФСБ обнаружили и изъяли более 2,2 кг пороха. Затем мужчина указал места, где он закопал оружие и боеприпасы времен войны, которые приобрел у "черных копателей". Из двух тайников были выкопаны и изъяты ручной пулемет ZB-26, две гранаты и противотанковая мина немецкого производства", - рассказал Корнаухов.

Он уточнил, что согласно заключению экспертов-криминалистов МВД, это оружие и боеприпасы относятся к периоду Великой Отечественной войны и запрещены к свободному обороту.

Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Эта статья предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.