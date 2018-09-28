За два дня непогоды в Санкт-Петербурге повалило более 120 деревьев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Свыше 120 деревьев было повалено за два дня непогоды в Санкт-Петербурге, когда порывы ветра в некоторых районах достигали 27 м/с. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в комитете по благоустройству.

"За два дня повалено больше 120 деревьев, на подведомственных нам зеленых насаждениях повреждений автомобилей и других конструкций нет. Наибольший ветровал отмечен в северных районах города, где прошел циклон - Выборгский, Курортный и Приморский районы. С учетом прогноза синоптиков, сады и парки, закрытые ранее из-за штормового предупреждения, сегодня открыли", - сообщили в комитете по благоустройству.

Штормовое предупреждение в связи с усилением ветра было объявлено в среду. По данным синоптиков, в прибрежных районах наблюдались максимальные порывы ветра, которые достигали 24 - 27 м/с. "Вчера вечером ветер ослабел, в начале ночи, сегодня и завтра более-менее спокойный ветер", - рассказал ТАСС главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Как написал синоптик на своей странице в Facebook, из-за сильного западного ветра вода у водомерного пункта "Горный институт" поднялась до отметки 179 см.