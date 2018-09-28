СМИ: в Швеции самолет произвел вынужденную посадку после возгорания двигателя

СТОКГОЛЬМ, 28 сентября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании SAS, следовавший в пятницу утром по маршруту Кируна - Стокгольм, совершил вынужденную посадку в городе Лулео из-за возгорания в воздухе двигателя. Никто из пассажиров рейса не пострадал, сообщил телеканал SVT.

"Когда мы набрали высоту и персонал уже должен был начать разносить кофе, услышали два хлопка. Я сидел прямо у левого двигателя. После хлопков произошло возгорание, - рассказал один из очевидцев Стефан Велльбрандт. - Среди пассажиров паники не было".

По его словам, самолет совершал посадку на одном двигателе.

Воздушное судно, согласно расписанию, вылетело с севера страны в столицу в 06:05 (07:05 мск).

Представитель пресс-службы авиакомпании Фрейа Аннаматц подтвердила, что в одном из двигателей самолета произошел технический сбой. Пассажиры будут отправлены в Стокгольм другим рейсом, сообщила она.