Сотрудник казначейства в Дагестане подозревается в мошенничестве и служебном подлоге

МАХАЧКАЛА, 28 сентября. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Дагестану возбудили три новых уголовных дела в отношении ведущего специалиста управления федерального казначейства по Республике Дагестан в Хунзахском районе. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе республиканского управления СК.

"Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 ("Мошенничество с использованием служебного положения") и ч. 1 ст. 292 ("Служебный подлог") УК РФ", - сказал представитель пресс-службы.

По данным следствия, в 2014-2015 годах подозреваемый, используя свое служебное положение, составил подложные заявки на кассовые расходы с заведомо ложными сведениями. На основании их подозреваемый перечислил более 600 тыс. рублей с депозитного счета отделов судебных приставов по Хунзахскому, Шамильскому и Тляратинскому районам управления Федеральной службы судебных приставов России по Дагестану (УФССП РФ по РД) на банковские карты троих местных жителей, не являющихся сторонами исполнительных производств. Затем он обналичил денежные средства и использовал их по своему усмотрению.

"Выявление преступления проходило при непосредственном участии сотрудников отдела противодействия коррупции УФССП РФ по РД", - сказал представитель ведомства. В настоящее время по делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на закрепление доказательств вины подозреваемого.