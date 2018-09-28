Отопление в дома в центре Петербурга после прорыва трубы подадут по резервной схеме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Отопление и горячую воду подадут в дома в центре Санкт-Петербурга по резервной схеме после прорыва трубы, в результате которого погибли два человека. Об этом ТАСС сообщили в администрации Адмиралтейского района города.

"Решается вопрос о поставке по обратному трубопроводу", - сказали в администрации, отметив, что по их данным в зону отключения попало 65 жилых домов и четыре образовательных учреждения, в том числе три детсада и одна школа. По данным компании "Теплосеть Санкт-Петербурга", отопление было ограничено в 76 зданиях.

Как сообщалось ранее, инцидент с прорывом трубы произошел на Измайловском проспекте в пятницу около 3:00 мск. В результате ЧП погибли два человека, которые находились в кафе в подвальном помещении. Кроме того, из-за прорыва провалился асфальт и было повреждено два автомобиля. По факту ЧП прокуратура начала проверку, СК возбудил уголовное дело.

"Теплосеть Санкт-Петербурга" проводит работу по оказанию помощи родственникам погибших и возмещению ущерба имуществу, которое было повреждено в результате ЧП.