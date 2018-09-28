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Противодействие терроризму в России
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Источник: в Дагестане силовики уничтожили боевика из эндирейской бандгруппы

Жертв и пострадавших среди силовиков нет

МАХАЧКАЛА, 28 сентября. /ТАСС/. Силовики в Дагестане в ходе перестрелки уничтожили вооруженного боевика, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

"В пятницу утром в лесном массиве близ поселка Талги в ходе перестрелки был ликвидирован боевик из так называемой эндирейской бандгруппы. Им оказался Шамиль Билалов, 1992 года рождения", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, жертв и пострадавших среди силовиков нет.

Режим контртеррористической операции (КТО) был введен в 06:30 мск 27 сентября на отдельном участке Буйнакского и Кумторкалинского районов Дагестана. Силовики проводят поиск боевиков и их пособников.

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